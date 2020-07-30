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Неделя деловых инициатив состоится в онлайн-режиме

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200730/14664855/Nedelya-delovykh-initsiativ-sostoitsya-v-onlayn-rezhime.html

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято решение проработать проекты инвестиционных и торгово-экономических документов, уделив особое внимание возможности их дистанционного подписания. 

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. По инициативе Министерства экономического развития и сокращения бедности состоялось рабочее совещание, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках онлайн-встречи участники обсудили дорожную карты по проведению мероприятий в рамках "Недели деловых инициатив" государств-участников СНГ.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также по итогам обмена мнениями с участниками делового форума, принято решение проработать проекты инвестиционных и торгово-экономических документов, уделив особое внимание возможности их дистанционного подписания. 

Был также обсужден вопрос организации выставки посвященной экспортному потенциалу стран-участников с использования цифровых платформ.

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Напомним, в начале июня в Министерстве инвестиций и внешней торговли представили данные об инвестиционной активности Узбекистана с января по апрель нынешнего года. Общий объем освоенных иностранных вложений в республику составил $2,5 млрд, в том числе прямые иностранные инвестиции - $1,7 млрд и иностранные кредиты - $831 млн.

Больше всех средств в экономику Узбекистана вложили бизнесмены России, КНР, Германии и Южной Кореи, а общее число стран-инвесторов составило 37.

Теги:
СНГ, бизнесмены, бизнес, министерство, бедность, Экономика



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