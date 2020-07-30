Неделя деловых инициатив состоится в онлайн-режиме

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято решение проработать проекты инвестиционных и торгово-экономических документов, уделив особое внимание возможности их дистанционного подписания.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. По инициативе Министерства экономического развития и сокращения бедности состоялось рабочее совещание, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках онлайн-встречи участники обсудили дорожную карты по проведению мероприятий в рамках "Недели деловых инициатив" государств-участников СНГ.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также по итогам обмена мнениями с участниками делового форума, принято решение проработать проекты инвестиционных и торгово-экономических документов, уделив особое внимание возможности их дистанционного подписания.

Был также обсужден вопрос организации выставки посвященной экспортному потенциалу стран-участников с использования цифровых платформ.

Напомним, в начале июня в Министерстве инвестиций и внешней торговли представили данные об инвестиционной активности Узбекистана с января по апрель нынешнего года. Общий объем освоенных иностранных вложений в республику составил $2,5 млрд, в том числе прямые иностранные инвестиции - $1,7 млрд и иностранные кредиты - $831 млн.

Больше всех средств в экономику Узбекистана вложили бизнесмены России, КНР, Германии и Южной Кореи, а общее число стран-инвесторов составило 37.