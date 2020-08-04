Стала известна цена лицензии на использование каннабиса в Узбекистане

На ввоз, переработку, хранение, перевозку, уничтожение и реализацию каннабиса размер госпошлины планируют установить в размере 200 БРВ (46,6 миллиона сумов).

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. В Узбекистане обсуждают ставки государственной пошлины на выдачу лицензий в сфере оборота каннабиса, сообщает пресс-служба.

"За выдачу разрешения на культивирование каннабиса предлагается установить сумму в размере одной базовой расчетной величины (БРВ) за каждый гектар земли", - говорится в информации.

На ввоз, переработку, хранение, перевозку, уничтожение и реализацию каннабиса размер госпошлины планируют установить в размере 200 БРВ (46,6 миллиона сумов).

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Напомним, в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях - предусмотрено законом, который 17 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.