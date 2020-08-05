Узбекский НГМК в конце года введет в строй 5-й завод по выпуску золота

В 2023 году планируется завершить строительство второй очереди ГМЗ-5, что позволит вывести завод на проектную мощность по переработке до 5 миллионов тонн руды в год.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. На Навоийском горно-металлургическом комбинате до конца 2020 года будет запущена первая очередь пятого гидрометаллургического завода (ГМЗ-5) по производству золота в Центральных Кызылкумах, сообщает пресс-служба предприятия.

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На возведении ГМЗ №5 продолжаются строительные работы. К концу 2020 года после сдачи в эксплуатацию первой очереди завода запланирована переработка 2 миллионов тонн сульфидной руды.

В 2023 году планируется завершить строительство второй очереди ГМЗ-5, что позволит вывести завод на проектную мощность по переработке до 5 миллионов тонн руды в год.

В марте 2017 года НГМК приступил к строительству ГМЗ-5 на базе Ауминза-Амантайских золоторудных месторождений в Центральных Кызылкумах. Стоимость проекта - 396 миллионов долларов. В мае того же года руководство комбината заявило о планах построить в 2022-2026 годах ГМЗ-6 по переработке до 3 миллионов тонн руды в год на базе золоторудного месторождения "Пистали" в Нуратинском районе Навоийской области.

Ранее в НГМК сообщали, что комбинат в 2017-2026 годах планирует реализовать 27 проектов модернизации действующих и строительства новых производств общей стоимостью более 3 миллиардов долларов, их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест. В числе источников финансирования программы - кредиты российских Сбербанка и ВТБ.

Для справки: НГМК - один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Производство драгметалла на комбинате в последние годы составляло более 70 тонн при общей добыче этого металла в республике около 100 тонн. Производственный комплекс НГМК в настоящее время объединяет четыре металлургических завода - в Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4).