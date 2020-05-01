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ЦБ: госбюджет может быть пополнен за счет роста цен на золото

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200501/14041393/TsB-gosbyudzhet-mozhet-byt-popolnen-za-schet-rosta-tsen-na-zoloto.html

В 2020 году расходы на конечное потребление могут снизиться на 1,4%, а темпы роста валового накопления основного капитала замедлятся с 34% в 2019 году до 6,4% в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Центробанк опубликовал обзор денежно-кредитной политики за I квартал 2020 года.

Калькулятор и купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
ЦБ не будет покрывать убытки валютных заемщиков, пострадавших от курса

Согласно предварительным оценкам Центрального банка, ожидается замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,5-2,5%. Наиболее значительное замедление роста прогнозируется в отраслях туризма, гостиничного бизнеса, международных перевозок, развлечений, спорта, эксклюзивных услуг и др.

Текущие расчеты показывают, что в 2020 году расходы на конечное потребление могут снизиться на 1,4%, а темпы роста валового накопления основного капитала замедлятся с 34% в 2019 году до 6,4% в 2020 году.

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Вместе с тем, рост цен на золото и увеличение объемов экспорта плодоовощной продукции окажут положительное влияние на доходы государственного бюджета и субъектов предпринимательства, и в определенной степени нивелируют эффекты сокращения налоговых поступлений.

Здание Центрального банка Узбекистана
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
ЦБ планирует расширить объемы микрофинансирования

Создание антикризисного фонда и его пополнение в том числе за счет привлечения средств международных финансовых институтов, а также аккумулирование средств в специальных фондах с их дальнейшим направлением для оказания помощи той части населения, что потеряла доходы в период карантина, будут способствовать сглаживанию
отрицательных последствий от пандемии.

Напомним, в соответствии с решением внеочередного заседания Правления Центрального банка от 14 апреля 2020 года основная ставка Центрального банка была снижена на 1 процентный пункт и установлена на уровне 15% годовых.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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