ЦБ: госбюджет может быть пополнен за счет роста цен на золото

В 2020 году расходы на конечное потребление могут снизиться на 1,4%, а темпы роста валового накопления основного капитала замедлятся с 34% в 2019 году до 6,4% в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Центробанк опубликовал обзор денежно-кредитной политики за I квартал 2020 года.

Согласно предварительным оценкам Центрального банка, ожидается замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,5-2,5%. Наиболее значительное замедление роста прогнозируется в отраслях туризма, гостиничного бизнеса, международных перевозок, развлечений, спорта, эксклюзивных услуг и др.

Текущие расчеты показывают, что в 2020 году расходы на конечное потребление могут снизиться на 1,4%, а темпы роста валового накопления основного капитала замедлятся с 34% в 2019 году до 6,4% в 2020 году.

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Вместе с тем, рост цен на золото и увеличение объемов экспорта плодоовощной продукции окажут положительное влияние на доходы государственного бюджета и субъектов предпринимательства, и в определенной степени нивелируют эффекты сокращения налоговых поступлений.

Создание антикризисного фонда и его пополнение в том числе за счет привлечения средств международных финансовых институтов, а также аккумулирование средств в специальных фондах с их дальнейшим направлением для оказания помощи той части населения, что потеряла доходы в период карантина, будут способствовать сглаживанию

отрицательных последствий от пандемии.

Напомним, в соответствии с решением внеочередного заседания Правления Центрального банка от 14 апреля 2020 года основная ставка Центрального банка была снижена на 1 процентный пункт и установлена на уровне 15% годовых.