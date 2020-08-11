Малайзия инвестирует в Узбекистан 250 млн долларов

Известно, что до конца этого года малайзийской стороной будет подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестпроекта.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Руководство Министерства энергетики и АО "Узкимёсаноат" вместе с узбекскими дипломатами в Малайзии провели видеоконференцию с вице-президентом малазийской компании Serba Dinamik International Limited (SDIL) Палендраном Палачандраном, сообщают в ИА "Дунё".

В ходе встречи велись переговоры о реализации крупного инвестиционного проекта. Малайзия планирует инвестировать 250 миллионов долларов в производство каустической соды и жидкого хлора в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Хазорасп", расположенной в Хорезмской области.

В рамках мероприятия Палендран Палачандран представил данные о работе компании SDIL, направленной на осуществление инвестпроекта. Также учреждено ИП ООО Hazarasp Chlor Alkali и подписано соглашение с компанией ThyssenKrupp, которая будет заниматься разработкой проектной документации (архитектурное планирование, 3D-дизайн завода).

Кроме того, в национальной и иностранной валюте открыты банковские счета, утверждена декларация о воздействии проекта на окружающую среду, завершены работы по очистке территории в СЭЗ "Хазорасп".

Известно, что до конца этого года малайзийской стороной будет подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. К тому же их специалисты проведут лабораторно-испытательные работы, чтобы изучить состав технической соли.

По мере стабилизации ситуации с пандемией в Узбекистан будет организован визит экспертной группы, а также инженеров компаний SDIL и ThyssenKrupp для проведения строительно-монтажных работ.

Напомним: в декабре прошлого года в Ташкент с визитом прибыла делегация малазийских предпринимателей, чья деятельность была направлена на изучение возможности реализации в республике совместных инвестиционных проектов. По итогам встречи была достигнута договоренность о подписании меморандума, предусматривающего обмен открытой научно-технической информацией и инновационными технологиями, выполнение пилотных совместных опытно-конструкторских и технологических проектов, обмен опытом и специалистами для осуществления строительно-конструкторских работ, Е-commerce и промышленных разработок.