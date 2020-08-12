Студенты вузов примут участие в реконструкции объектов ирригации - постановление

Разработаны прогнозы планируемых на 2020–2023 годы работ по ремонту и восстановлению ирригационных систем за счет средств местных бюджетов.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент подписал постановление, предусматривающее эффективное использование водных ресурсов и улучшение мелиоративного состояния земель в Джизакской и Сырдарьинской областях.

Несмотря на то что на протяжении последних лет в этих регионах построено и реконструировано 170,4 км оросительных каналов, 33 гидротехнических сооружения и других объектов водного хозяйства, водообеспеченность некоторых территорий остается на низком уровне, более 100 тысяч гектаров орошаемых земель засолены.

В результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища нанесен ущерб большинству объектов водного хозяйства Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов, а также коллектору "Марказий Мирзачул" и питающим его коллекторам.

Система отбора приоритетных проектов изменится

С 2021 года устанавливается новый порядок отбора и реализации приоритетных проектов строительства и реконструкции объектов ирригации и мелиорации, а также ремонта и восстановления объектов мелиорации.

При формировании предложений по приоритетным проектам будут учитывать мнение научных специалистов в сфере водного, сельского хозяйства, геологии, землеустройства, представителей проектных организаций, независимых экспертов, заинтересованных фермеров и кластеров на местах. По каждому проекту рабочими группами будут анализироваться проблемы водоснабжения, мелиоративное состояние земли, другие особенности территории.

Затем предложения о приоритетных проектах будут обсуждаться в органах власти –Жокаргы Кенесе Каракалпакстана и областных Кенгашах народных депутатов.

Партийные группы соответствующих местных Кенгашей народных депутатов будут также осуществлять мониторинг реализации каждого проекта.

Важен комплексный подход

Постановлением утверждены адресные списки строительства и реконструкции ирригационных и мелиоративных объектов, а также ремонта мелиоративных объектов в 2020–2023 гг.

Разработаны прогнозы планируемых на 2020–2023 годы работ по ремонту и восстановлению ирригационных систем за счет средств местных бюджетов, а также за счет собственных средств ассоциаций водопотребителей, кластеров и фермерских хозяйств.

Проведены расчеты показателей внедрения водосберегающих технологий орошения в 2020–2023 гг. Дано поручение разработать программу комплексных мер по восстановлению коллектора "Марказий Мирзачул" и питающих его коллекторов.

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Для интеграции организаций водного хозяйства с образовательными учреждениями, в 2020/2021 учебном году, в порядке эксперимента, организуется летняя квалификационная производственная практика студентов Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Джизакской и Сырдарьинской областях. Студенты будут участвовать в проектах по строительству и реконструкции, ремонту и восстановлению объектов ирригации и мелиорации региона.

Цифровизация водного хозяйства

До 1 апреля 2021 года поручено разработать и внедрить в практику программное обеспечение по осуществлению мониторинга объектов водного хозяйства на основе цифровых технологий.

В Пахтакорском районе Джизакской области и Хавастском районе Сырдарьинской области создадут образцовые автоматизированные оросительные участки на основе современных цифровых технологий с привлечением передовых агрокластеров.

Утверждены прогнозные показатели внедрения цифровых технологий в 2020–2023 гг.:

в управление объектами водного хозяйства, учет воды и ведение мониторинга;

в процессы контроля воды в оросительных, дренажных скважинах и мелиоративных объектах.

Напомним, что в результате обрушения дамбы на Сардобинском водохранилище в мае 2020 года в Сырдарьинской области пострадали тысячи людей, повреждены здания, дороги и коммуникации.