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В Сырдарье завершили строительство здания бизнес-акселератора

В Сырдарье завершили строительство здания бизнес-акселератора

Пресс-служба Мининноваций
Экономика
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Глава ведомства поручил оснастить здание инновационными мини-технологиями за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей при министерстве.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов посетил новое здание бизнес-акселератора в Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

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pixabay
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Здесь будут организовываться учебные курсы по современным информационным и инновационным технологиям. Предусматривается привлечение высококвалифицированных специалистов и повсеместное внедрение современных педагогических методик в учебный процесс.

Бизнес-акселератор также окажет практическую помощь в создании субъектов малого бизнеса в Сырдарьинской области. Предприниматели будут обучаться маркетингу и привлечению венчурных фондов в малый бизнес.

Глава ведомства поручил оснастить здание инновационными мини-технологиями и отметил, что эта работа будет вестись за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей при Министерстве инновационного развития.

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Напомним, в апреле ведомство представило на обсуждение проект закона о стартапах. Документ определяет такие понятия, как "стартапы", "экосистема стартапов", "стартап-акселератор", "программа поддержки".

На данный момент Мининноваций разрабатывает процедуры предоставления программ поддержки, принимает решения о предоставлении или отклонении программ поддержки, создает и координирует единую онлайн-платформу для регистрации и учета стартапов, бизнес-инкубаторов и ускорителей стартапов.

Теги:
бизнес, Сырдарьинская область, Министерство инновационного развития Узбекистана, Инновации



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