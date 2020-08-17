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Онлайн-выставка технологий и упаковки продуктов объединит более 100 компаний

Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200817/14789959/Onlayn-vystavka-tekhnologiy-i-upakovki-produktov-obedinit-bolee-100-kompaniy.html

Участники выставки обменяются опытом использования технологий пищевой промышленности, сельскохозяйственного и кондитерского оборудования, машин для обработки напитков и оборудования для работы в сфере общественного питания.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Международная онлайн-выставка технологий и упаковки пищевых продуктов и сельскохозяйственной промышленности Узбекистана с участием российских компаний пройдет с 19 по 25 августа. Участие в ней примут более 100 компаний из Узбекистана, Казахстана, России, Турции и других стран СНГ.

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Онлайн-форум охватит четыре направления: продукты питания и технологии, упаковывание и технологии, сельскохозяйственное оборудование и технологии, фермерство и технологии.

Участники обсудят вопросы экологического менеджмента, финансирования проектов, здоровья, логистики, безопасности пищевых продуктов, системы кормления в животноводстве и другие.

Запланирован также обмен опытом использования технологий пищевой промышленности, сельскохозяйственного и кондитерского оборудования, машин для обработки напитков и оборудования для работы в сфере общественного питания.

Посредством видеоконференций и онлайн-чатов гости мероприятия пообщаться с представителями компаний в режиме реального времени. Посетить выставку можно бесплатно, однако предварительно необходимо пройти регистрацию

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Напомним, в весной прошлого года в столице прошла выставка пищевой промышленности и продуктов питания UzFood-2019. Она объединила на одной площадке представителей более 200 компаний из 26 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники смогли провести переговоры с розничными торговыми сетями для вывода продукции на рынок Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Выставка, агропромышленность, Сельхозпродукция, продукция, продукты



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