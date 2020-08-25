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Авиакомпания Jetex

Jetex планирует войти на авиационный рынок Узбекистана

Jetex
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Компания выразила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по организации обслуживания клиентов VIP и CIP на основе государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов Jetex планирует войти на авиационный рынок Узбекистана, сообщает Минтранс.

Замминистра транспорта Узбекистана Джасурбек Чориев провел переговоры по видеоконференцсвязи с представителями компании.

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В частности, компания Jetex выразила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по организации обслуживания клиентов VIP и CIP на основе государственно-частного партнерства в форме FBO (Оператор фиксированной базы) в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова. В целях дальнейшего развития инфраструктуры Ташкентского международного аэропорта за счет собственных средств компания планирует построить новый специальный терминал и ангар для пассажирской и деловой авиации.

"Успешная реализация данного проекта, обеспечивающего высокий уровень обслуживания пассажиров, повысит престиж и привлекательность Ташкентского международного аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, Jetex — глобальная сеть из 30 бизнес-ассоциаций на 5 континентах, основанная в 2005 году. Jetex также является официальным дилером HondaJet на Ближнем Востоке, в Турции и Пакистане.

Теги:
ОАЭ, ОАЭ, Узбекистан, Узбекистан, авиакомпания, авиация



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