Узбекистан и Индия подписали инвестиционные и торговые соглашения на $2,3 млрд

Рассмотрены дальнейшие шаги по ускорению подготовки и подписания Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и Соглашения о преференциальной торговле.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Накануне состоялось первое заседание Узбекско-Индийского комитета по координации и продвижению практической реализации двусторонних договоренностей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В ходе дискуссии участники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также меры, предпринимаемые правительствами двух стран для смягчения экономических последствий глобальных кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса.

Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, здравоохранения, образования и развития инфраструктуры.

В рамках двустороннего сотрудничества подписано 98 инвестиционных и торговых соглашений на общую сумму 2,3 млрд долларов.

Рассмотрены дальнейшие шаги по ускорению подготовки и подписания Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и Соглашения о преференциальной торговле.

В завершение встречи договорились принять дополнительные практические меры по обеспечению качественной и своевременной реализации двусторонних договоренностей. Решено также провести следующее заседание Комитета в 4-м квартале текущего года.

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Напомним, в конце прошлого года представители центра передовых технологий Министерства инновационного развития Узбекистана и индийские компании iCreate и DevX подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ведомства. В рамках сотрудничества стартап-компании, созданные в Узбекистане, получат возможность экспорта своих технологий в Индию.

Также стороны договорились о создании технологического хаба, объединяющего ряд совместных стартап-проектов. В нем также будут проходить массовые мероприятия, тематические лекции, семинары, конференции, а также мероприятия, способствующие развитию науки и инноваций.