В Россию и Казахстан экспортировали 42,7 тысячи тонн узбекских персиков

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в заграничные страны было вывезено на 22 тысячи тонн больше данной плодовой культуры.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По состоянию на 1 августа текущего года Узбекистан экспортировал 47,7 тысячи тонн персиков в девять зарубежных государств. Общая сумма груза составила $36,3 млн. Об этом сообщают в Госкомстате.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в заграничные страны было вывезено на 22 тысячи тонн больше представленной плодовой культуры.

"На долю Ферганской области пришлось 34,9% от общего объема экспортированных персиков, или 16,7 тысячи тонн. По этому показателю Наманган занял второе место - 8,2 тысячи тонн, Ташкент третье - 7,5 тысячи тонн и Хорезмская область расположилась на четвертой позиции - 5,5 тысячи тонн", - написали в службе государственной статистики.

Отмечено, что 22,1 тысячи тонн персиков экспортировано в Российскую Федерацию и 20,6 тысячи тонн - в Казахстан.

Напомним: в июле прошлого года руководитель НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева Юлдаш Саимназаров на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций заявил, что в узбекских фруктах нет ГМО. Кроме того, на мероприятии было сказано, что с января по июнь республика отправила за границу 780 тысяч тонн плодоовощной продукции на сумму более 700 миллионов долларов.