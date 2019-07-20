Есть ли ГМО в узбекских овощах и фруктах

За первое полугодие республика экспортировала 780 тысяч тонн плодоовощной продукции на сумму более 700 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В узбекских фруктах нет ГМО, заявил руководитель НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева Юлдаш Саимназаров на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

"В Узбекистане во фруктах ГМО нет, но в овощах — возможно", — ответил Саимназаров на вопрос о том, есть ли в стране генно-модифицированная продукция и выращиваются ли в Узбекистане культуры с применением генной инженерии.

Директор Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства Насриддин Нажимов добавил, что в стране использование семян и саженцев, в составе которых есть ГМО, контролируется. Идет работа над совершенствованием законодательства в данной сфере.

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На мероприятии также рассказали, что с января по июнь республика отправила заграницу 780 тысяч тонн плодоовощной продукции на сумму более 700 миллионов долларов.

Нажимов отметил, что в настоящее время на мировом рынке пользуются повышенным спросом черешня, абрикос и слива. До 1 июля было экспортировано 17 тысяч тонн черешни, 8,3 тысячи тонн персиков, 50 тысяч тонн абрикосов и 15 тысяч тонн сливы.

"Всего в Узбекистане площадь, выделенная под садоводство, составляет 269,5 тысячи гектаров. Из них 118 тысяч гектаров (44%) — яблоневые сады", — рассказал чиновник.

Ранее республика отправила первую партию дынь и персиков в Оман. До этого на крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая была доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн вкусной ягоды, выращенной в Ферганской области.

Кроме того, первую в истории партию свежей черешни из Наманганской области доставили на прилавки Лондона.

Также Узбекистан последовательно работает над продвижением экспорта плодоовощной продукции на рынки Украины.