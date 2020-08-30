КНР одобрила грант для улучшения лабораторий по карантину растений в Узбекистане

Это позволит повысить точность проведения диагностических исследований и эффективность проведения мероприятий по профилактике заболеваний сельскохозяйственных культур.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Правительство КНР одобрило по заявке Министерства инвестиций внешней торговли Республики Узбекистан выделение грантовых средств для реализации проекта "Модернизация лабораторий Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба.

"Проект предусматривает модернизацию и техническое оснащение лабораторий Государственной инспекции по карантину растений в Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях, а также обучение их сотрудников современным лабораторно-аналитическим методикам", - говорится в сообщении.

Также в рамках проекта предусматривается приобретение лабораторного оборудования за счет грантовых средств правительства КНР на сумму 2,9 млн долларов.

Модернизация материально-технической базы лабораторий позволит повысить точность проведения диагностических исследований и эффективность проведения мероприятий по профилактике заболеваний сельскохозяйственных культур.

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Наряду с этим, за счет внедрения новейших разработок и экспресс-методов будет обеспечена более высокая оперативность получения результатов анализов и экспертиз, что позволит минимизировать сроки выдачи соответствующих сертификатов для транспортных средств с подкарантинной продукцией.

В настоящее время ведется работа по подбору необходимого оборудования, подготовке соответствующей технической документации и обсуждению технических параметров и условий доставки грузов. После осуществления закупок для установки и технического обслуживания лабораторного оборудования будет организован визит китайских специалистов в Узбекистан.