Иск против экспорта узбекского хлопка в ЕС отклонен Высоким судом Англии

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Высокий суд Англии отклонил заявление о судебном пересмотре вопроса, связанного с международной торговлей, который мог повлиять на экспорт узбекского хлопка в Великобританию и ЕС. Об этом объявили в Узтекстильпроме.

Отмечено, что вынося свое решение от 23 июля 2020 г., судья Холмен опирался только на технические причины. Его заключение не содержит никакого определения о присутствии принудительного труда в Узбекистане.

"Суд отклонил заявление, поданное против правительства Великобритании неправительственной организацией, базирующейся в Германии, на определенных правовых основаниях, включая отсутствие у заявителя достаточных оснований в подаче заявления, академический и устаревший характер претензии", - указано в сообщении.

Заявителю предписали оплатить судебные издержки в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако он не обжаловал данное решение.

Представители отечественной компании "Узпахтасаноат" подключились к разбирательству, выступив в роли заинтересованной стороны. Для оспаривания заявления ими были представлены письменные материалы.

"Мы выражаем удовлетворенность, что английский суд отклонил заявление. Хотя это решение было основано на технических основаниях, Узбекистан проводит позитивные реформы на всех уровнях общества и продолжает стремиться к использованию передовых практик во всех отраслях", - заявляет узбекская сторона.

По словам сотрудника "Узпахтасаноат", данное решение поможет сохранить средства фермеров и рабочих, занимающихся производством текстиля в Узбекистане.

Далее специалист поясняет, что в Узбекистане за принудительный труд предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Правительством страны были открыты горячие линии и организованы рекламные кампании, направленные на выявление потенциального преступления, утверждает сотрудник предприятия.

В "Узпахтасаноат" также подчеркивают, что сейчас в стране проводится совместная работа с международными наблюдателями над разработкой соглашений об ответственных поставках. В будущем это даст еще большую гарантию того, что при экспортных поставках не будет использован принудительный труд.

Ранее Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов обратился к руководству международной коалиции Cotton Campaign с просьбой о снятии бойкота на использование произведенного в республике хлопка. Он заверил, что в республике проводятся эффективные меры по искоренению принудительного труда, а также поддерживаются постоянные усилия по мониторингу и содействию во внедрении обязательств в области устойчивого развития и социальной ответственности на всех этапах производства.

Кроме того, Госдепартамент США в 2018 году опубликовал Доклад о торговле людьми, где было отмечено, что в Узбекистане приняты значительные меры по искоренению принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка. Также в документе обозначено, что в республике продолжает действовать запрет на использование детского труда при сборе хлопка.