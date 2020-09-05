Минэнерго Узбекистана опровергло полное прекращение поставок газа в Таджикистан

За восемь месяцев РУз поставила в соседнюю страну 139,5 миллиона кубометров природного газа. До конца года планируется достигнуть контрактных объемов поставок.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опровергло заявление главы Антимонопольной службы при президенте Таджикистана о том, что РУз до конца года остановила экспорт сжиженного природного газа в соседнюю республику.

"Министерство энергетики Республики Узбекистан информирует, что появившееся в Интернете известие о том, что из нашей страны в настоящее время якобы не поступает в Таджикистан газ, не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы для Sputnik Узбекистан. — Поставки газа из Узбекистана в Таджикистан продолжаются на плановой основе".

В Минэнерго рассказали, что за восемь месяцев 2020 года в соседнюю страну было экспортировано 139,5 миллиона кубометров природного газа.

"До конца года планируется достигнуть контрактных объемов поставок, которые составляют 200 миллионов кубометров", — отметили в министерстве.

Корреспонденту Sputnik Узбекистан в ведомстве уточнили, что во время пандемии экспорт прекратил только "Узбекнефтегаз", который переориентировался на внутренний рынок. Остальные компании продолжают поставки.

Напомним, ранее глава Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзод заявил, что Узбекистан остановил экспорт сжиженного природного газа в РТ до конца года, а Казахстан прекратил поставки голубого топлива в республику на сентябрь.