В СНГ активизируют развитие цифровой экономики во время пандемии

В среду в формате видеоконференции состоялось первое заседание экономического форума СНГ. В нем приняли участие главы экономических и торговых ведомств стран Содружества.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Страны СНГ планируют активизировать разработку совместной программы сотрудничества в области цифровой экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы, в среду в формате видеоконференции состоялось первое заседание экономического форума СНГ. В нем приняли участие главы экономических и торговых ведомств стран Содружества.

"Было предложено разработать и принять совместную программу сотрудничества стран Содружества в области цифровой экономики и электронной коммерции на пространстве СНГ", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

По данным ведомства, наработанный в период пандемии коронавируса опыт стран СНГ по переводу в онлайн-режим значительной части деловой жизни выявил необходимость в ускоренной цифровизации дальнейшего функционирования экономики и общества.

Планируется, что программа цифровизации экономики на пространстве СНГ позволит странам-участницам кардинально усовершенствовать практическое взаимодействие в сферах торговли, финансов и инвестиций, транспорта, таможенного регулирования, миграции и продовольственной безопасности.

Участники форума также подчеркнули важность развития инфраструктуры и укрепления связей между регионами стран Содружества.

"В связи с чем была рассмотрена инициатива по созданию Фонда инфраструктурного развития СНГ для финансирования взаимовыгодных проектов", — уточнили в МИВТ.

По инициативе Узбекистана также принято решение регулярно проводить "Недели деловых инициатив" для активизации торгово-экономических, инвестиционных и промышленных связей между странами СНГ.