В СНГ активизируют развитие цифровой экономики во время пандемии

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Страны СНГ планируют активизировать разработку совместной программы сотрудничества в области цифровой экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.
"Было предложено разработать и принять совместную программу сотрудничества стран Содружества в области цифровой экономики и электронной коммерции на пространстве СНГ", — говорится в публикации на сайте МИВТ.
По данным ведомства, наработанный в период пандемии коронавируса опыт стран СНГ по переводу в онлайн-режим значительной части деловой жизни выявил необходимость в ускоренной цифровизации дальнейшего функционирования экономики и общества.
Планируется, что программа цифровизации экономики на пространстве СНГ позволит странам-участницам кардинально усовершенствовать практическое взаимодействие в сферах торговли, финансов и инвестиций, транспорта, таможенного регулирования, миграции и продовольственной безопасности.
"В связи с чем была рассмотрена инициатива по созданию Фонда инфраструктурного развития СНГ для финансирования взаимовыгодных проектов", — уточнили в МИВТ.
По инициативе Узбекистана также принято решение регулярно проводить "Недели деловых инициатив" для активизации торгово-экономических, инвестиционных и промышленных связей между странами СНГ.