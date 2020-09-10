14:45 10 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Флаги государств СНГ. Архивное фото

В СНГ активизируют развитие цифровой экономики во время пандемии

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Экономика
Получить короткую ссылку
3910
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200910/14943119/V-SNG-aktiviziruyut-razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-vo-vremya-pandemii.html

В среду в формате видеоконференции состоялось первое заседание экономического форума СНГ. В нем приняли участие главы экономических и торговых ведомств стран Содружества.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Страны СНГ планируют активизировать разработку совместной программы сотрудничества в области цифровой экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Флаги стран СНГ
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Цифровая экономика и безопасность: концепция Узбекистана как председателя СНГ
Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы, в среду в формате видеоконференции состоялось первое заседание экономического форума СНГ. В нем приняли участие главы экономических и торговых ведомств стран Содружества.

"Было предложено разработать и принять совместную программу сотрудничества стран Содружества в области цифровой экономики и электронной коммерции на пространстве СНГ", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

По данным ведомства, наработанный в период пандемии коронавируса опыт стран СНГ по переводу в онлайн-режим значительной части деловой жизни выявил необходимость в ускоренной цифровизации дальнейшего функционирования экономики и общества.

Планируется, что программа цифровизации экономики на пространстве СНГ позволит странам-участницам кардинально усовершенствовать практическое взаимодействие в сферах торговли, финансов и инвестиций, транспорта, таможенного регулирования, миграции и продовольственной безопасности.

Цифровая экономика в Узбекистане
© Sputnik /
Какой должна быть цифровая экономика
Участники форума также подчеркнули важность развития инфраструктуры и укрепления связей между регионами стран Содружества.

"В связи с чем была рассмотрена инициатива по созданию Фонда инфраструктурного развития СНГ для финансирования взаимовыгодных проектов", — уточнили в МИВТ.

По инициативе Узбекистана также принято решение регулярно проводить "Недели деловых инициатив" для активизации торгово-экономических, инвестиционных и промышленных связей между странами СНГ.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, цифровая экономика, Экономика, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Богатейшие люди США по версии Forbes — фотолента
Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции — видео
Итоги АрМИ-2020
Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться