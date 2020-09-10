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ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до уровня 14% годовых

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200910/14946457/TsB-Uzbekistana-snizil-osnovnuyu-stavku-do-urovnya-14-godovykh.html

Четырнадцатого апреля основная ставка Центробанка была снижена на 1 процентный пункт и установлена в размере 15% годовых. После этого ее было решено сохранить на данном уровне. Теперь же ставку вновь снизили.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Правление Центробанка республики снизило основную ставку на один процентный пункт —  с 15% до 14%, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Данное решение было принято в четверг на внеочередном заседании правления ЦБ.

"Решение обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции, необходимостью сохранения умеренно-положительных реальных процентных ставок в экономике, а также достижения баланса между целью по инфляции и поддержанием экономической активности в условиях пандемии", — говорится на сайте национального регулятора.

Также Центробанк сохранил прогноз инфляции на конец года на уровне 11-12,5% с повышением вероятности ее формирования ближе к нижней границе прогнозного коридора.

"При устойчивом снижении инфляционных ожиданий и сохранении макроэкономической стабильности данный прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения", — следует из заявления ЦБ.

Отметим, что в конце июля Центробанк заявил о том, что основная ставка останется без изменений на уровне 15% годовых.

Теги:
Экономика, ЦБ



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