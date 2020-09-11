Минфин Узбекистана отчитался об исполнении госбюджета

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Доходы консолидированного бюджета Узбекистана за первое полугодие составили 71,6 триллиона сумов или 28,8 процента к ВВП, сообщил министр финансов республики Тимур Ишметов на седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.
Расходы государственного бюджета республики достигли отметки 64,9 триллиона сумов. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
"Своевременно и полностью профинансированы заработная плата и приравненные к ней платежи в размере 23,1 триллиона сумов и отчисления на заработную плату в размере пяти триллионов сумов", — отмечается в публикации.
На предупреждение распространения COVID-19, поддержку предпринимательства и занятости населения, расширение соцподдержки, обеспечение устойчивого функционирования разных секторов экономики из Антикризисного фонда было направлено 5,6 триллиона сумов.