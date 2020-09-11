Минфин Узбекистана отчитался об исполнении госбюджета

Расходы государственного бюджета республики за первое полугодие достигли отметки 64,9 триллиона сумов. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период 2019-го.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Доходы консолидированного бюджета Узбекистана за первое полугодие составили 71,6 триллиона сумов или 28,8 процента к ВВП, сообщил министр финансов республики Тимур Ишметов на седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.

При этом расходы консолидированного бюджета за январь-июнь составили 80,5 триллиона сумов (32,4 процента к ВВП).

Расходы государственного бюджета республики достигли отметки 64,9 триллиона сумов. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"Своевременно и полностью профинансированы заработная плата и приравненные к ней платежи в размере 23,1 триллиона сумов и отчисления на заработную плату в размере пяти триллионов сумов", — отмечается в публикации.

На расходы экономики выделено девять триллионов сумов (13,9 процента всех расходов), на инвестиционные расходы — шесть триллионов сумов (9,2 процента).

На предупреждение распространения COVID-19, поддержку предпринимательства и занятости населения, расширение соцподдержки, обеспечение устойчивого функционирования разных секторов экономики из Антикризисного фонда было направлено 5,6 триллиона сумов.