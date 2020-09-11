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Минфин Узбекистана отчитался об исполнении госбюджета

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200911/14958363/Minfin-Uzbekistana-otchitalsya-ob-ispolnenii-gosbyudzheta.html

Расходы государственного бюджета республики за первое полугодие достигли отметки 64,9 триллиона сумов. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период 2019-го.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Доходы консолидированного бюджета Узбекистана за первое полугодие составили 71,6 триллиона сумов или 28,8 процента к ВВП, сообщил министр финансов республики Тимур Ишметов на седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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При этом расходы консолидированного бюджета за январь-июнь составили 80,5 триллиона сумов (32,4 процента к ВВП).

Расходы государственного бюджета республики достигли отметки 64,9 триллиона сумов. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"Своевременно и полностью профинансированы заработная плата и приравненные к ней платежи в размере 23,1 триллиона сумов и отчисления на заработную плату в размере пяти триллионов сумов", — отмечается в публикации.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook
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На расходы экономики выделено девять триллионов сумов (13,9 процента всех расходов), на инвестиционные расходы — шесть триллионов сумов (9,2 процента).

На предупреждение распространения COVID-19, поддержку предпринимательства и занятости населения, расширение соцподдержки, обеспечение устойчивого функционирования разных секторов экономики из Антикризисного фонда было направлено 5,6 триллиона сумов.

Теги:
доходы, расходы, Экономика, Узбекистан



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