16:16 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Азиатский банк развития

Экономика Узбекистана замедлит рост в 2020 году на 0,5% - прогноз АБР

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200915/14981572/Ekonomika-Uzbekistana-zamedlit-rost-v-2020-godu-na-05---prognoz-ABR.html

В отчете АБР прогнозируется сокращение экономического роста в Узбекистане в этом году, однако уже в 2021-ом - ожидается его восстановление.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Согласно прогнозам, в этом году экономический рост Узбекистана продолжит замедляться из-за пандемии коронавируса, низкого спроса, замедления промышленного производства и сокращения услуг, говорится в новом отчете Азиатского банка развития.

АБР выделил Узбекистану $100 млн на расширение системы тестирования на COVID-19 >>

Снижение роста ВВП ожидается на уровне 0,5% в 2020 году. В июне прогнозировалось снижение в 1,5%. Однако ожидается, что в 2021 году этот показатель резко вырастет до 6,5%.

"В отчете прогнозируется сокращение экономического роста в этом году, однако уже в 2021-ом - ожидается его восстановление," — отметила директор представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

Прогнозы банка по инфляции остаются неизменными — 13% в 2020 году и 10% в 2021 году. Сбои, связанные с пандемией, привели к росту инфляции цен на продукты питания в первые семь месяцев 2020 года. По сравнению с предыдущим годом обесценивание узбекского сума по отношению к доллару США выросло с 2,5% в первой половине 2019 года до 6,7% в этом году.

Символика Азиатского банка развития
© Sputnik / Стрингер
АБР и ЮНИСЕФ передали Узбекистану средства для защиты от COVID-19

Дефицит счета текущих операций Узбекистана увеличился до 7,7% от ВВП в первой половине 2020 года, с 6,8% в том же периоде прошлого года, поскольку ограничения на поездки, в частности, в Россию привели к сокращению денежных переводов, а экспорт товаров упал на 19,7% из-за снижения спроса и цен на природный газ и медь. Сбои в цепочке поставок привели к сокращению импорта товаров на 14,1%, с заметным снижением импорта строительных и промышленных товаров. Экспорт услуг снизился на 38,6%, а импорт — на 28,4%.

В условиях низкой активности экспорта и денежных переводов АБР прогнозирует увеличение дефицита платежного баланса в 2020 году, который сократится в 2021 году по мере восстановления экспорта и денежных переводов.

Напомним, в конце апреля в АБР заявили о том, что размер и масштабы экономического спада в регионе Центральной Азии из-за пандемии коронавируса будут беспрецедентными.

Тогда эксперты отмечали, что директивным органам и центральным банкам республик, в том числе Узбекистана, необходимо предпринять решительные действия для того, чтобы поддержать экономику региона на плаву в разгар пандемии.

Теги:
рост экономики, АБР, Узбекистан, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться