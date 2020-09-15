Экономика Узбекистана замедлит рост в 2020 году на 0,5% - прогноз АБР

В отчете АБР прогнозируется сокращение экономического роста в Узбекистане в этом году, однако уже в 2021-ом - ожидается его восстановление.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Согласно прогнозам, в этом году экономический рост Узбекистана продолжит замедляться из-за пандемии коронавируса, низкого спроса, замедления промышленного производства и сокращения услуг, говорится в новом отчете Азиатского банка развития.

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Снижение роста ВВП ожидается на уровне 0,5% в 2020 году. В июне прогнозировалось снижение в 1,5%. Однако ожидается, что в 2021 году этот показатель резко вырастет до 6,5%.

"В отчете прогнозируется сокращение экономического роста в этом году, однако уже в 2021-ом - ожидается его восстановление," — отметила директор представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

Прогнозы банка по инфляции остаются неизменными — 13% в 2020 году и 10% в 2021 году. Сбои, связанные с пандемией, привели к росту инфляции цен на продукты питания в первые семь месяцев 2020 года. По сравнению с предыдущим годом обесценивание узбекского сума по отношению к доллару США выросло с 2,5% в первой половине 2019 года до 6,7% в этом году.

Дефицит счета текущих операций Узбекистана увеличился до 7,7% от ВВП в первой половине 2020 года, с 6,8% в том же периоде прошлого года, поскольку ограничения на поездки, в частности, в Россию привели к сокращению денежных переводов, а экспорт товаров упал на 19,7% из-за снижения спроса и цен на природный газ и медь. Сбои в цепочке поставок привели к сокращению импорта товаров на 14,1%, с заметным снижением импорта строительных и промышленных товаров. Экспорт услуг снизился на 38,6%, а импорт — на 28,4%.

В условиях низкой активности экспорта и денежных переводов АБР прогнозирует увеличение дефицита платежного баланса в 2020 году, который сократится в 2021 году по мере восстановления экспорта и денежных переводов.

Напомним, в конце апреля в АБР заявили о том, что размер и масштабы экономического спада в регионе Центральной Азии из-за пандемии коронавируса будут беспрецедентными.

Тогда эксперты отмечали, что директивным органам и центральным банкам республик, в том числе Узбекистана, необходимо предпринять решительные действия для того, чтобы поддержать экономику региона на плаву в разгар пандемии.