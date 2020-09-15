Узбекско-российские отношения планируется наполнить новым содержанием

Внимание уделено подготовке долгосрочной программы экономической кооперации, продвижению совместных инвестиционных проектов, активизации практической работы между регионами двух стран.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщили в пресс-службе президента.

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метил Мирзиёев, связанные с глобальным распространением коронавирусной инфекции, продолжается активный диалог и обеспечивается сохранение динамики узбекско-российского многопланового сотрудничества. Наблюдается рост показателей взаимного товарооборота, реализуются проекты кооперации в различных отраслях экономики, увеличилось количество совместных предприятий.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук поблагодарил главу Узбекистана за встречу и передал приветствия и наилучшие пожелания от имени президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества в свете реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделено подготовке долгосрочной программы экономической кооперации, продвижению совместных инвестиционных проектов, активизации практической работы между регионами двух стран.

Отмечена важность ускорения приоритетных программ и проектов взаимодействия в целях наполнения повестки узбекско-российских отношений стратегического партнерства новым содержанием.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом и продолжения тесных контактов на площадке СНГ.

Как мы сообщали, сегодня в министерстве экономического развития и сокращения бедности руководитель ведомства Джамшид Кучкаров также провел дискуссию с представителями правительства РФ во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком.

Обсудили проекты в рамках регионального сотрудничества, в частности, рассмотрели вопросы реализации плана мероприятий, в целях совершенствования налогового и таможенного администрирования.