20:21 16 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
European Bank for Reconstruction and Development

ЕБРР выделил банку Узбекистана $20 млн на поддержку малого и среднего бизнеса

© East News /
Экономика
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200916/14991815/EBRR-vydelil-banku-Uzbekistana-20-mln-na-podderzhku-malogo-i-srednego-biznesa.html

Кредитная линия предоставляет возможность получения средств как в долларах, так и в сумах. Это позволит конечным заемщикам уменьшить возможные риски, связанные с обменными курсами валют.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение банку "Ипак Йули" $20 млн, из которых $15 млн в виде кредитной линии на развитие малого и среднего бизнеса и $5 млн - для торгового финансирования, сообщает пресс-служба финучреждения.

Здание Центрального банка Узбекистана
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Банк Кореи будет сотрудничать с ЦБ Узбекистана по вопросам валютной политики

Новая программа сотрудничества обеспечит предприятия микро-, малого и среднего бизнеса и другие отечественные компании, занятые в международной торговле, дополнительными средствами для осуществления своей деятельности. Кроме того банк получит дополнительные ресурсы для поддержки отечественных экспортеров и импортеров, и стимулирования их деловой активности в сложных рыночных условиях, вызванных вспышкой коронавируса.

Кредитная линия предоставляет возможность получения средств как в долларах, так и в сумах. Это позволит конечным заемщикам уменьшить возможные риски, связанные с обменными курсами валют.

Напомним, в июле другой частный банк Узбекистана подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов.

Банк Узбекистана получил сертификат соответствия стандартам безопасности данных >>

Главная цель подписанного документа - развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем поддержки торговых операций продолжительностью до года, направленных на приобретение современного технологического оборудования и других основных средств. Представленные проекты должны соответствовать законам шариата.

Теги:
Узбекистан, банки, малый бизнес, Кредит, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Пентагон призывает американцев готовиться к войне похлеще Второй мировой
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться