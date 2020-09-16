ЕБРР выделил банку Узбекистана $20 млн на поддержку малого и среднего бизнеса

Кредитная линия предоставляет возможность получения средств как в долларах, так и в сумах. Это позволит конечным заемщикам уменьшить возможные риски, связанные с обменными курсами валют.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение банку "Ипак Йули" $20 млн, из которых $15 млн в виде кредитной линии на развитие малого и среднего бизнеса и $5 млн - для торгового финансирования, сообщает пресс-служба финучреждения.

Новая программа сотрудничества обеспечит предприятия микро-, малого и среднего бизнеса и другие отечественные компании, занятые в международной торговле, дополнительными средствами для осуществления своей деятельности. Кроме того банк получит дополнительные ресурсы для поддержки отечественных экспортеров и импортеров, и стимулирования их деловой активности в сложных рыночных условиях, вызванных вспышкой коронавируса.

Кредитная линия предоставляет возможность получения средств как в долларах, так и в сумах. Это позволит конечным заемщикам уменьшить возможные риски, связанные с обменными курсами валют.

Напомним, в июле другой частный банк Узбекистана подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов.

Банк Узбекистана получил сертификат соответствия стандартам безопасности данных >>

Главная цель подписанного документа - развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем поддержки торговых операций продолжительностью до года, направленных на приобретение современного технологического оборудования и других основных средств. Представленные проекты должны соответствовать законам шариата.