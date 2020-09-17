Россия предложила запустить прямые торги "рубль-сум" на валютных биржах

Простота и доступность валютных операций, наряду с доступностью кредитных ресурсов является основой для стимулирования компаний по переходу к ротации национальной валюты.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ, первый из российских банков открыл корсчет в Народном банке Узбекистана. Уже состоялись первые платежи и выполнены первые сделки по конвертации российского рубля в узбекский сум. Об этом заявила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в рамках конференции, посвященной бизнес-миссии Российской госкорпорации ВЭБ.РФ, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Простота и доступность валютных операций, наряду с доступностью кредитных ресурсов является основой для стимулирования компаний по переходу к ротации национальной валюты.

"Мы также предлагаем запустить торговую пару российский рубль - узбекский сум на узбекской республиканской валютной бирже. Росэксимбанк готов выступит как расчетный банк для участников торгов. В последующем аналогичный запуск торгов предлагается провести на московской валютной бирже", - рассказала Вероника Никишина.

Нужно отметить, что в последние годы Россия активно избавляется от доллара во внешней торговле. Так, взаимосрасчеты с крупными торговыми партнерами, такими как Турция, Китай и Индия постепенно переходят на национальные валюты. Также крупнейшие российские экспортеры природного газа и нефти перешли от долларов к евро.

В рамках дискуссии предприниматели и представители органов власти обсуждают также потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества.

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Зампремьер, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков на встрече анонсировал создание отдельного координационного совета, который будет заниматься мониторингом качественной реализации всех проектов и договоренностей во главе с премьер-министром.

Предполагается введение отдельной должности заместителя министра внешней торговли, который будет работать только по вопросам взаимодействия с Российской Федерацией.