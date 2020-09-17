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Госкорпорация ВЭБ.РФ и узбекско-российское СП Kаmaz Asia Leasing в рамках бизнес-миссии госкорпорации в Узбекистан подписали кредитный договор по финансированию

ВЭБ профинансирует приобретение продукции "Камаза" в Узбекистане

Sputnik / Дильшода Рахматова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14994833/VEB-profinansiruet-priobretenie-produktsii-Kamaza-v-Uzbekistane.html

Предполагается открытие кредитной линии ВЭБа с лимитом выдачи 12,5 миллиона евро для финансирования приобретения около 250 единиц автомобильной и специальной техники "Камаз", собранной на производственных площадях узбекского ООО UzAutoTrailer.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ и узбекско-российское СП Kаmaz Asia Leasing в рамках бизнес-миссии госкорпорации в Узбекистан подписали кредитный договор по финансированию приобретения автомобильной и специальной техники марки "Камаз" в Узбекистане, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Для российских экспортеров промышленной и несырьевой продукции республика Узбекистан на сегодняшний день является ключевым партнером в Центральной Азии", - заявил на церемонии подписания заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.

В рамках сделки предполагается открытие кредитной линии ВЭБа с лимитом выдачи 12,5 миллиона евро для финансирования приобретения около 250 единиц автомобильной и специальной техники "Камаз", собранной на производственных площадях узбекского ООО UzAutoTrailer. Техника предназначается для передачи в лизинг узбекским компаниям.

"Мы надеемся, что с развитием новых проектов это ценное для нас партнерство обретет новые грани развития и откроет для обеих сторон новые перспективы", - заявил генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин.

В марте 2018 года "Камаз" начал сборку на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающими стандартам Евро-3 и Евро-4.

Презентация КАМАЗ в Ташкенте
Пресс-служба "Узавтосаноат"
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В ноябре 2019 года предприятие запустило вторую линию сборки, увеличив мощности производства в два раза - до 3 тысяч грузовиков в год. Тогда же UzAutoTrailer и "Камаз" подписали учредительные документы о создании на паритетных началах СП Kаmaz Asia Leasing с уставным фондом 5 миллионов долларов. В настоящее время парк автомобилей "Камаз" в Узбекистане насчитывает около 14 тысяч единиц.

Теги:
подписание документов, ПАО КАМАЗ, Россия, Узбекистан



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