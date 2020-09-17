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Шувалов рассказал о реализации самых масштабных проектов в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14995589/Shuvalov-rasskazal-o-samykh-masshtabnykh-proektakh-v-ramkakh-biznes-missii-VEBRF.html

В ходе встречи эксперт заявил, что в ближайшее время в республике будут реализованы совместные российско-узбекские проекты в сфере туризма, энергетики и в области разработки цветных металлов.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Во время конференции, посвященной бизнес-миссии Российской госкорпорации ВЭБ.РФ, выступил председатель организации Игорь Шувалов.

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В ходе встречи спикер заявил, что в ближайшее время в республике будут реализованы совместные российско-узбекские проекты в различных сферах.

По словам эксперта, для успеха и достижения больших результатов необходимо совместить деятельность государственных структур с инвесторами.

"Нам бы очень хотелось, чтобы благодаря совместному партнерству Ташкент превратился, как можно быстрее, в один из лучших городов для самих узбеков, а также, это была бы одна из лучших в мире дестинаций для туристических поездок", - сказал Игорь Шувалов.

Кроме того, на мероприятия речь зашла и о разработке цветных металлов. Председатель ВЭБ.РФ сообщил, что этот российско-узбекский проект станет самым масштабным в рамках партнерских отношений.  

"Мы смотрим на этот проект, как на возможность сначала двустороннего сотрудничества, которое позволит перейти к широкому многостороннему в рамках евразийского пространства", - подчеркнул Шувалов.

Руководитель ВЭБ.РФ добавил, что для российских производителей модернизация металлургического комплекса очень интересна, так как она включает в себя элементы экспортного и проектного финансирования.

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В заключение спикер отметил, что также планируется воплотить проекты в сфере энергетики. Эксперт акцентировал, что на узбекском рынке уже работают российские организации, занимающиеся поставкой соответствующего оборудования.

Напомним: согласно официальным данным ВЭБ.РФ, в настоящее время совместно с Узбекистаном реализуются девять проектов на общую сумму почти 23 миллиарда рублей. В планах еще 10 проектов в сфере транспорта, городской экономики и агрологистики на 365 миллиардов рублей.




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