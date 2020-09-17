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В рамках I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана прошла сельскохозяйственная выставка

Минпромторг РФ: "Группа ГАЗ" планирует запуск сборки авто в Узбекистане в 2021 г.

Марсель Бадыкшин/пресс-служба президента Татарстана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14996438/Minpromtorg-RF-Gruppa-GAZ-planiruet-zapusk-sborki-avto-v-Uzbekistane-v-2021-g.html

На первом этапе планируется освоить сборочное производство до 3 тысяч автомобилей в год c последующим увеличением мощностей.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. "Группа ГАЗ" может запустить в Узбекистане в 2021 году сборку легкой коммерческой техники, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в рамках стартовавшей сегодня бизнес-миссии Российской госкорпорации ВЭБ.РФ, передает РИА Новости.

В состав бизнес-миссии, которая прибыла в Узбекистан во главе с председателем Игорем Шуваловым, вошли представители правительства и ряда компаний РФ.

"Группа ГАЗ" приняла решение организовать в Узбекистане сборочное производство легкой коммерческой техники. Мы надеемся, что этот проект будет запущен уже в следующем году", - сказал Груздев в ходе выступления на круглом столе в рамках бизнес-миссии.

Замглавы Минпромторга уточнил, что на первом этапе планируется освоить сборочное производство до 3 тысяч автомобилей в год c последующим увеличением мощностей. Партнером российского автопроизводителя выступит узбекское ООО "KRANTAS" - крупнейшее в республике предприятие по выпуску спецтехники. По словам Груздева, в настоящее время идет выбор производственной площадки для крупно-узловой сборки.

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Напомним, на мероприятия речь зашла и о разработке цветных металлов. Председатель ВЭБ.РФ сообщил, что этот российско-узбекский проект станет самым масштабным в рамках партнерских отношений.  

Руководитель ВЭБ.РФ добавил, что для российских производителей модернизация металлургического комплекса очень интересна, так как она включает в себя элементы экспортного и проектного финансирования.

Теги:
сотрудничество, ВЭБ.РФ, Узбекистан, Россия



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