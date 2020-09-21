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Врач у окна в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

Узбекистан и ОАЭ договорились вместе бороться с COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200921/15024090/Uzbekistan-i-OAE-dogovorilis-vmeste-borotsya-s-COVID-19.html

Стороны приняли решение о налаживании сотрудничества в сфере здравоохранения, имея ввиду привлечение передового эмиратского опыта и технологий в данной области.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков обсудил с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи вопросы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны рассмотрели практические аспекты реализуемых инвестиционных проектов и наметили дальнейшие действия по ускорению их имплементации.

Обсудили возможности для расширения промышленной кооперации посредством совместной проработки новых инвестиционных проектов в сферах нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, телекоммуникаций, здравоохранения, туризма и финансового сектора.

По итогам встречи договорились организовать совместную рабочую группу для определения наиболее перспективных направлений сотрудничества и привлечения профильных консультантов для анализа инвестиционной привлекательности конкретных проектов и инициатив.

Рукопожатие
© CC0 / pixabay
Узбекистан и ОАЭ продолжат многоплановое сотрудничество

Также стороны приняли решение о налаживании сотрудничества в сфере здравоохранения, имея в виду привлечение передового эмиратского опыта и технологий в данной области, а также реализацию совместных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции и защиту здоровья населения.

Напомним, в марте власти Объединенных Арабских Эмиратов поставили в Узбекистан более восьми тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса COVID-19.

В состав груза вошли медицинские маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства, предназначенные для борьбы с распространением COVID-19.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Инвестиции, сотрудничество, ОАЭ, Узбекистан



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