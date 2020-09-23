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В Наманганской области построят автозавод Hyundai

© Sputnik / Саид Царнаев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200923/15035056/V-Namanganskoy-oblasti-postroyat-avtozavod-Hyundai.html

Проект, как ожидается, стартует до конца октября 2020 года по мере решения южнокорейской компанией Hyundai Motors технических вопросов инвестиционного проекта.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров встретился с первым заместителем председателя Корейско-узбекской бизнес-ассоциации при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чанг Кеоном, сообщает хокимият Намангана.

В ходе дискуссии договорились о реализации практических шагов по строительству завода по выпуску коммерческих автомобилей Hyundai на территории свободной экономической зоны "Наманган".

Проект, как ожидается, стартует до конца октября 2020 года по мере решения южнокорейской компанией Hyundai Motors технических вопросов инвестиционного проекта.

Производство обновленного Hyundai Solaris в Ленинградской области
© Sputnik / Михаил Киреев
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После переговоров, участники ознакомились с территорией, выделенной в СЭЗ "Наманган" под строительство автозавода.

Летом прошлого года сообщалось, что южнокорейская Hyundai начнет производить автомобили в Наманганской области с февраля 2020 года.

В проект инвестировано 11 миллионов долларов. Завод будет выпускать три тысячи машин в год. Восемьюдесятью процентами акций будет владеть Hyundai, двадцать останутся в распоряжении хокимията.

Ранее сообщалось, что Hyundai запустит производство коммерческого автотранспорта в Наманганской области в сентябре 2019 года.

Теги:
сотрудничество, Южная Корея, Наманганская область, Hyundai, завод, автомобили, Строительство



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