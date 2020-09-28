Президент поручил придать агентству "Узстандарт" статус национального органа

Мирзиёев призвал содействовать предприятиям, внедряющим международные стандарты, и частично покрывать соответствующие затраты за счет средств Агентства по поддержке экспорта.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил главными задачами в системе технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии - придание Агентству "Узстандарт" статуса национального органа, адресное внедрение новых стандартов на предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поручил к концу 2021 года довести количество внедренных в стране международных стандартов до 14 тысяч и уровень соответствия национальных стандартов до 50 процентов.

Ответственным министерствам и ассоциациям поручено расширить применение стандарта OEKO-Tex на текстильных предприятиях, маркировки СE в электротехнической отрасли, а также систем Global G.A.P. и Organic в сельском хозяйстве.

Мирзиёев призвал содействовать предприятиям, внедряющим международные стандарты, и частично покрывать соответствующие затраты за счет средств Агентства по поддержке экспорта.

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Агентство "Узстандарт" должно будет разработать "дорожные карты" на 2021 год по внедрению международных стандартов в производстве автомобильных компонентов, в химической, пищевой промышленности и индустрии строительных материалов.

На совещании отмечено, что стандарты, ограничивающие возможности производителей, должны быть переведены в категорию добровольных.

Будут отменены более 5 тысяч устаревших стандартов, технические регламенты безопасности продукции будут приведены в соответствие с требованиями Европы и Евразийского экономического союза.

Количество и сфера применения требований безопасности будут увеличены для предотвращения ввоза товаров низкого качества.

Агентству "Узстандарт" поручено достичь с Техническим комитетом Европейской экономической комиссии соглашения по сухофруктам, а также обеспечить в следующем году полноправное членство в Международном форуме по аккредитации.

Уделено особое внимание развитию науки и образования в данной сфере. Отмечалось, что в будущем году следует провести исследования в области энергоэффективности совместно с Ташкентским государственным техническим университетом, в сфере генетики сельскохозяйственных продуктов – с Химико-технологическим институтом, синтетических волокон – с Текстильным институтом, биологически активных добавок – с Центром передовых технологий.

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Планируется создание кафедр строительных материалов, информационных и водосберегающих технологий в Узбекском национальном институте метрологии. Министерство инновационного развития будет выделять гранты на научные разработки.