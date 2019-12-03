В Узбекистане разработаны новые стандарты в сфере туруслуг

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В Узбекистане в области туризма созданы и начали внедряться ряд новых госстандартов.
Стандарты регламентируют требования к оказываемым услугам туристской индустрии. Речь идет о требованиях к обслуживающему персоналу средств размещения, а также к персоналу туроператоров и турагентов.
Общие требования к персоналу в том числе включают в себя:
- базовую профподготовку;
- практический опыт в соответствии с занимаемой должностью;
- знание и соблюдение профессиональной этики поведения;
- готовность к постоянному сотрудничеству со службами, обеспечивающими безопасность туристов;
- умение оказывать первую медпомощь и обладать специальными знаниями и умением при оказании услуг лицам с ограниченными физическими возможностями;
- знание иностранных языков или наиболее часто употребляемого языка общения.
Базовое образование персонал получает в узбекских, а также зарубежных вузах, колледжах и на спецкурсах в зависимости от сферы деятельности.
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По данным Госкомтуризма, в республике созданы рабочие группы, которые и будут оценивать каждого сотрудника в соответствии со специально разработанной системой оценок персонала.