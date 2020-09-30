Узбекистан и Таджикистан подписали экспортные cоглашения на $17 млн

Объем экспорта продукции комбината только на таджикский рынок за последние три года увеличился в 20 раз.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Представители Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан, АО "Алмалыкский ГМК", АО "Узметкомбинат", прибывшие в составе узбекистанской делегации в Душанбе, посетили месторождение железной руды "Шохкадамбулак" в Таджикистане.

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Это месторождение важно своими долгосрочными запасами железной руды и удобным географическим положением, необходимым для производства металлопродукции.

В рамках бизнес-форума, прошедшего накануне, представители АО "Узметкомбинат" провели переговоры и встречи с импортерами. Подписаны экспортные контракты на сумму более 17 миллионов долларов США.

Объем экспорта продукции комбината только на таджикский рынок за последние три года увеличился в 20 раз. В частности, в Душанбе возведены многоэтажные дома из металлических изделий, произведенных на АО "Узметкомбинат". В настоящее время ведется строительство еще более десяти домов.

В ходе переговоров были заключены долгосрочные экспортные контракты и соглашения на поставку стальной эмалированной посуды, метизных изделий и базальтовых плит. С этой целью представители комбината и Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан провели маркетинговое исследование по реализации своей продукции на рынках Душанбе. В результате выяснилось, что продажа многих видов продукции в соседней стране в дальнейшем может быть увеличена.

Напомним, взаимный товарооборот Узбекистана и Таджикистана стороны намерены нарастить до 1 млрд долларов.

Такая инициатива прозвучала в формате заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возглавляемой премьерами Абдуллой Ариповым и Кохиром Расулзода. Участники обсудили также открытие транспортного сообщения между двумя государствами.