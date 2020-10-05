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Народный банк Узбекистана получил $150 млн кредитных средств

© AFP 2018 / MARVIN RECINOS
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201005/15119464/Narodnyy-bank-Uzbekistana-poluchil-150-mln-kreditnykh-sredstv.html

Сделка была одобрена решением Наблюдательного совета банка. Сумма кредита составляет 32,52% от чистых активов банка.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Акционерно-коммерческий банк "Халк банк" договорился с немецким Deutsche Bank AG о привлечении кредитной линии в объеме 1,54 трлн сумов ($150 млн). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. 

Сделка была одобрена решением Наблюдательного совета банка. Сумма кредита составляет 32,52% от чистых активов банка. Заемные средства будут направлены на поддержку клиентов банка и реализацию бизнес-инициатив.

Напомним, в июне 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочный рейтинг "BB-" в национальной и иностранной валюте.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
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В здании администрации Ташкента состоялось торжественное вручение сертификата управляющим директором и региональным главой Fitch Rating по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрием Сурковым.

Сурков выразил уверенность, что рейтинг станет одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности столицы Узбекистана.

Теги:
Экономика, Соглашение, банки, Кредит



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