Народный банк Узбекистана получил $150 млн кредитных средств

Сделка была одобрена решением Наблюдательного совета банка. Сумма кредита составляет 32,52% от чистых активов банка.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Акционерно-коммерческий банк "Халк банк" договорился с немецким Deutsche Bank AG о привлечении кредитной линии в объеме 1,54 трлн сумов ($150 млн). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сделка была одобрена решением Наблюдательного совета банка. Сумма кредита составляет 32,52% от чистых активов банка. Заемные средства будут направлены на поддержку клиентов банка и реализацию бизнес-инициатив.

Напомним, в июне 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочный рейтинг "BB-" в национальной и иностранной валюте.

В здании администрации Ташкента состоялось торжественное вручение сертификата управляющим директором и региональным главой Fitch Rating по России, СНГ и Черноморскому региону Дмитрием Сурковым.

Сурков выразил уверенность, что рейтинг станет одним из инструментов повышения инвестиционной привлекательности столицы Узбекистана.