ЕС учтет последствия пандемии в программе новой помощи Узбекистану до 2027

Восстановление после кризиса основывается на необходимости обеспечения устойчивой, социально справедливой, устойчивой и климатически нейтральной экономики.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Евросоюз учтет последствия пандемии коронавируса в программе новой финансовой помощи для Узбекистана в 2021–2027 годы, сообщает пресс-служба представительства ЕС в республике.

В формате видеоконференции состоялось третье заседание подкомитета между Узбекистаном и ЕС по сотрудничеству в целях развития. На встрече были рассмотрены перспективы программы финансового сотрудничества на 2021-2027 годы.

"Планирование программ сотрудничества ЕС в области развития на период после 2020 года усугубилось пандемией COVID-19. Восстановление после кризиса основывается на необходимости обеспечения устойчивой, социально справедливой, устойчивой и климатически нейтральной экономики", - заявила руководитель отдела генерального директората по развитию сотрудничества Европейской комиссии Сара Ринальди.

Также Ринальди проинформировала о подготовительной работе ЕС к программе финансовой помощи на 2021-2027 годы и предложила узбекской стороне "стать активными участниками в процессе разработки".

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"В следующем программном цикле участники предложили охватить такие сферы, как цифровая экономика, образование, эко-инновационное развитие региона Приаралья и инвестиционный климат", - добавили в представительстве.

Напомним, в сентябре Европейский союз выделил властям Узбекистана более 2 миллионов евро на закупку средств индивидуальной защиты для медработников от коронавируса COVID-19.

Деньги были направлены на закупку средств индивидуальной защиты для персонала родильных домов, клиник для больных туберкулезом и ВИЧ, стоматологий, общих и семейных поликлиник.