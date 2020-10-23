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Флаг Швеции.

Узбекистан наладит инвестиционное сотрудничество со Швецией

© Flickr / Jakob Hürner
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201023/15241719/Uzbekistan-naladit-investitsionnoe-sotrudnichestvo-so-Shvetsiey.html

В рамках встречи был обсужден график проведения второго раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Накануне состоялись переговоры в режиме видео-конференц-связи премьер-министра иностранных дел Узбекистана Шерзода Асадова с послом Швеции Ингрид Терсман и руководителем рабочей группы шведского председательства в ОБСЕ послом Петрой Лэрке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Во время переговоров были рассмотрены перспективы узбекско-шведских многоплановых отношений, а также отмечена важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ведущими шведскими компаниями.

Кроме того, был обсужден график проведения второго раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

"Стороны подробно обсудили практические аспекты предоставления Узбекистану статуса страны-бенефициара "ГСП+", а также скорейшего завершения переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве", - информируется в релизе.

Отдельное внимание было уделено вопросам  сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в период председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Sputnik/RUPTLY
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В начале июня Министерством инвестиций и внешней торговли в соответствии с требованиями, установленными регламентом Комиссии ЕС, был подготовлен и направлен на рассмотрение Евросоюза пакет документов, включающих официальную заявку Узбекистана по включению страны в систему преференций Европейского союза "ГСП+". Согласно требованиям европейской стороны, чтобы получить этот статус, стране следует ратифицировать и эффективно выполнять 27 международных конвенций, среди которых 16 – в области прав человека и основных трудовых стандартов и 11 – в сфере охраны окружающей среды и эффективного управления.

Теги:
МИД Узбекистана, сотрудничество, Инвестиции, Экономика, Швеция, Узбекистан



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