В Янгиюле создадут малую промышленную зону

На территории в 36 гектаров будут размещены предприятия по производству по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и компонентов, а также переработке сельскохозяйственной продукции.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило создать малую промышленную зону на территории в 36 гектаров в Янгиюльском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Минюста.

В порядке исключения, не подлежат взысканию компенсационные выплаты сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с выделением земельных участков для создания малой промышленной зоны.

На этой территории будут размещены предприятия по производству по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и компонентов (кабели, керамическая и пластиковая продукция, металлоконструкции), а также переработке сельскохозяйственной продукции.

В июне 2020 года президент Узбекистана на совещании обозначил восемь ключевых направлений для обеспечения роста экономики страны, в том числе он отметил низкую долю малого бизнеса в высокотехнологичных отраслях, поставил задачу разработать механизм государственного стимулирования таких субъектов, а кроме того — дал поручения по созданию малых промышленных зон в регионах.