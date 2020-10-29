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Промышленная зона

В Янгиюле создадут малую промышленную зону

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201029/15282266/V-Yangiyule-sozdadut-maluyu-promyshlennuyu-zonu.html

На территории в 36 гектаров будут размещены предприятия по производству по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и компонентов, а также переработке сельскохозяйственной продукции.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило создать малую промышленную зону на территории в 36 гектаров в Янгиюльском районе Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Минюста.

В порядке исключения, не подлежат взысканию компенсационные выплаты сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с выделением земельных участков для создания малой промышленной зоны.

На этой территории будут размещены предприятия по производству по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и компонентов (кабели, керамическая и пластиковая продукция, металлоконструкции), а также переработке сельскохозяйственной продукции.

Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В Ташкентской области появятся малые промышленные зоны

В июне 2020 года президент Узбекистана на совещании обозначил восемь ключевых направлений для обеспечения роста экономики страны, в том числе он отметил низкую долю малого бизнеса в высокотехнологичных отраслях, поставил задачу разработать механизм государственного стимулирования таких субъектов, а кроме того — дал поручения по созданию малых промышленных зон в регионах.

Теги:
малые промышленные зоны, промышленная зона, Ташкентская область, Янгиюль



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