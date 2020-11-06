Абдулла Арипов призвал внедрять "зеленые коридоры" в СНГ во время пандемии

Существует объективная необходимость совершенствования тарифной политики, административных процедур и регламентов, взаимного предоставления преференций на перевозки и транзит грузов, комплексной цифровизации транспортной инфраструктуры, отметил Арипов.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Страны СНГ должны внедрять "зеленые коридоры" и совершенствовать транспортные тарифы в условиях пандемии коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках заседания совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

"В нынешних условиях необходимо обеспечить беспрепятственное пересечение перевозчиками наших стран государственных границ и более широкое внедрение "зеленых коридоров", - подчеркнул глава правительства республики, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, в условиях пандемии коронавируса такие меры необходимы в первую очередь для своевременных поставок жизненно важной продукции - продовольствия, лекарственных средств, медицинских изделий.

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В этой связи, отметил Арипов, назрела объективная необходимость совершенствования тарифной политики, административных процедур и регламентов, взаимного предоставления преференций на перевозки и транзит грузов, комплексной цифровизации транспортной инфраструктуры.

Ранее в октябре, министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил, что между Узбекистаном и Россией продолжает успешно развиваться "зеленый коридор" для поставок сельхозпродукции. В частности, количество пунктов пропуска с упрощенной формой фитосанитарного контроля увеличилось до 22 с 7 единиц в 2018 году.

В декабре 2016-го правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение о "зеленом коридоре". Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов.