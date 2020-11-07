18:14 07 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Государственные флаги России и Узбекистана

В Узбекистане создано свыше двух тысяч компаний с российским капиталом

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
Получить короткую ссылку
24610
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201107/15344979/V-Uzbekistane-sozdano-svyshe-dvukh-tysyach-kompaniy-s-rossiyskim-kapitalom.html

Наибольшее количество предприятий и организаций с иностранными инвестициями открыты в столице и в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 ноября текущего года количество вновь созданных предприятий и организаций с иностранным капиталом в республике увеличилось до 1371. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

Сколько инвесткомпаний открыто в регионах:

  • Ташкент — 6 745;
  • Ташкентская область — 1 295;
  • Самаркандская область — 565;
  • Ферганская область — 439;
  • Сурхандарьинская область — 399.

Отметим, что Россия запустила в Узбекистане 2047 предприятий с учетом вложенных в них инвестиций, и заняла тем самым первую позицию в общем рейтинге. На втором месте расположился Китай - 1776 компаний. Тройку лидеров замыкает Турция - 1504 организаций. Затем идут Казахстан (896), Корея (875), а также Индия (287). 

Пресс-служба МИВТ
В 2021 году в Ташкенте состоится узбекско-российская инвестиционная выставка

Напомним: в конце октября состоялись переговоры в режиме видео-конференц-связи премьер-министра иностранных дел Узбекистана Шерзода Асадова с послом Швеции Ингрид Терсман и руководителем рабочей группы шведского председательства в ОБСЕ послом Петрой Лэрке. Во время переговоров были рассмотрены перспективы узбекско-шведских многоплановых отношений, а также отмечена важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ведущими шведскими компаниями.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые удивительные места России — фотолента
Со скоростью ветра: в Намангане стартовал чемпионат Узбекистана по картингу
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться