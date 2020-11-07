В Узбекистане создано свыше двух тысяч компаний с российским капиталом

Наибольшее количество предприятий и организаций с иностранными инвестициями открыты в столице и в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 ноября текущего года количество вновь созданных предприятий и организаций с иностранным капиталом в республике увеличилось до 1371. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

Сколько инвесткомпаний открыто в регионах:

Ташкент — 6 745;

Ташкентская область — 1 295;

Самаркандская область — 565;

Ферганская область — 439;

Сурхандарьинская область — 399.

Отметим, что Россия запустила в Узбекистане 2047 предприятий с учетом вложенных в них инвестиций, и заняла тем самым первую позицию в общем рейтинге. На втором месте расположился Китай - 1776 компаний. Тройку лидеров замыкает Турция - 1504 организаций. Затем идут Казахстан (896), Корея (875), а также Индия (287).

Напомним: в конце октября состоялись переговоры в режиме видео-конференц-связи премьер-министра иностранных дел Узбекистана Шерзода Асадова с послом Швеции Ингрид Терсман и руководителем рабочей группы шведского председательства в ОБСЕ послом Петрой Лэрке. Во время переговоров были рассмотрены перспективы узбекско-шведских многоплановых отношений, а также отмечена важность развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ведущими шведскими компаниями.