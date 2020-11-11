В какие страны экспортировал дыни Узбекистан — Госкомстат

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 октября текущего года, Узбекистан экспортировал 52,1 тысячи тонн дыни на сумму $20,3 миллиона, что на 32 тысячи тонн больше, чем за идентичный период 2019-го. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, выращенная в республике медовая бахчевая культура была доставлена в 17 зарубежных стран. Лидирующую позицию занял Казахстан: в страну экспортировано свыше 19 тысяч тонн отечественной сладости. На втором месте расположился Кыргызстан — 17 тысяч тонн дыни. Тройку лидеров замыкает Россия — 6,2 тысячи тонн, затем идут Украина (3,9 тысячи тонн) и Латвия (2,6 тысячи тонн).

Больше всего дынь для экспорта было выращено в Андижанской (9,9 тысячи тонн), Джизакской (9,4 тысячи тонн), Ферганской (6,2 тысячи тонн), Наманганской (5,5 тысячи тонн) и Сырдарьинской ( 5,3 тысячи тонн) областях.

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