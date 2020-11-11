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В какие страны экспортировал дыни Узбекистан — Госкомстат

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201111/15379806/V-kakie-strany-eksportiroval-dyni-Uzbekistan--Goskomstat.html

Лидирующую позицию занял Казахстан: в страну доставлено свыше 19 тысяч тонн отечественной бахчевой культуры.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. По состоянию на 1 октября текущего года, Узбекистан экспортировал 52,1 тысячи тонн дыни на сумму $20,3 миллиона, что на 32 тысячи тонн больше, чем за идентичный период 2019-го. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

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Согласно данным Госкомстата, выращенная в республике медовая бахчевая культура была доставлена в 17 зарубежных стран. Лидирующую позицию занял Казахстан: в страну экспортировано свыше 19 тысяч тонн отечественной сладости. На втором месте расположился Кыргызстан — 17 тысяч тонн дыни. Тройку лидеров замыкает Россия — 6,2 тысячи тонн, затем идут Украина (3,9 тысячи тонн) и Латвия (2,6 тысячи тонн).

Больше всего дынь для экспорта было выращено в Андижанской (9,9 тысячи тонн), Джизакской (9,4 тысячи тонн), Ферганской (6,2 тысячи тонн), Наманганской (5,5 тысячи тонн) и Сырдарьинской ( 5,3 тысячи тонн) областях.

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Напомним: в начале августа в Бухаре прошел фестиваль "Ковун сайли". Несмотря на пандемию коронавируса, было решено не прерывать ежегодную традицию и провести праздник с соблюдением карантинных мер. 

Теги:
Государственный комитет по статистике, Госкомстат, дыня, Узбекистан



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