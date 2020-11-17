В России установили допустимую долю иностранных работников

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин установил допустимую долю иностранных работников в 2021 году для ряда видов экономической деятельности. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Допустимая доля иностранцев в лесоводстве и лесозаготовке составляет 50 процентов общей численности работников, используемых такими субъектами, в выращивании овощей — 50 процентов, в строительстве — 80 процентов, деятельности сухопутного пассажирского транспорта — 24 процента, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70 процентов.

Доля по строительству не распространяется на Бурятию, Дагестан, Амурскую область и Москву. Для Дагестана она зафиксирована на уровне 50 процентов.

Запрещено привлекать иностранцев для работы в аптеках, в розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов, палаток и рынков.

Привести численность используемых работников в соответствие с постановлением следует до 1 января 2021-го.

Ранее стало известно, что в следующем году квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание составит 39 325. В 2020-м квота выделялась на 60,2 тысячи человек, двумя годами ранее — на 90,3 тысячи.