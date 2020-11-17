В России установили допустимую долю иностранных работников

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин установил допустимую долю иностранных работников в 2021 году для ряда видов экономической деятельности. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Доля по строительству не распространяется на Бурятию, Дагестан, Амурскую область и Москву. Для Дагестана она зафиксирована на уровне 50 процентов.
Запрещено привлекать иностранцев для работы в аптеках, в розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов, палаток и рынков.
Привести численность используемых работников в соответствие с постановлением следует до 1 января 2021-го.
Ранее стало известно, что в следующем году квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание составит 39 325. В 2020-м квота выделялась на 60,2 тысячи человек, двумя годами ранее — на 90,3 тысячи.