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Скоростной участок автодороги

Ташкент предложил Бишкеку внедрять ГЧП в проекты модернизации дорог

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201120/15449969/Tashkent-predlozhil-Bishkeku-vnedryat-GChP-v-proekty-modernizatsii-dorog.html

Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности, вопросы организации комбинированных грузоперевозок через территории двух стран.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Узбекистан предлагает Кыргызстану внедрять форму государственно-частного партнерства (ГЧП) в совместные проекты по модернизации дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

На днях вице-премьер, глава МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков и исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Артем Новиков в формате видеоконференции обсудили широкий круг вопросов экономического сотрудничества.

"Были обсуждены перспективные меры по внедрению механизмов государственно-частного партнерства для реализации проектов по модернизации дорожной инфраструктуры с целью максимально эффективного использования существующих автотранспортных коридоров", - говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности, вопросы организации комбинированных грузоперевозок через территории двух стран.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании рабочей группы на уровне руководителей министерств транспорта двух стран для выработки перспективных предложений по укреплению транспортной взаимосвязанности Узбекистана и Кыргызстана.

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Также была выражена взаимная приверженность ускоренному завершению работы по согласованию "дорожной карты" по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации, а также готовность приступить к практической имплементации согласованных инициатив.

Теги:
модернизация, дороги, дорога, Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан, Бишкек, Бишкек, Ташкент, Ташкент



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