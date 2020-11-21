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Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд

Пресс-служба премьер-министра Казахстана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Главы правительств обсудили вопросы создания региональной товаропроводящей системы, открытия Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пропускных пунктов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана Аскар Мамин провели деловую встречу в городе Туркестан, сообщает пресс-служба главы исполнительной власти соседней республики.

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В рамках мероприятия премьеры двух государств обсудили планы по расширению и углублению сотрудничества между странами в ближайшие два года. В частности, обсуждены вопросы создания региональной товаропроводящей системы, открытия Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пропускных пунктов.

"По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, руководители правительств приняли участие в церемонии открытия в Туркестане казахстанско-узбекского совместного предприятия по производству текстильных изделий Turkistan Textile. Согласно данным, общая территория швейной фабрики в индустриальной зоне Turkistan достигает 2 га.

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Также Мамин и Арипов посетили мавзолей Х.А. Яссауи, культурно-исторический музей "Азрет-Султан" и возложили цветы к памятнику Абая.

Напомним: в начале ноября Казахстан предложил Узбекистану 64 новые товарные позиции, которые он может поставлять на узбекский рынок - это различные трубы, металлопрокат, автомобили, продукция химии и нефтехимии, машиностроения, фармацевтики и пищепрома. Подчеркнуто, что власти обеих республик настроены на "максимальное расширение экономического и торгового сотрудничества".

Теги:
Аскар Мамин, Абдулла Арипов, Премьер-министр, Казахстан, Узбекистан



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