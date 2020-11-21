Узбекистан и Казахстан планируют увеличить товарооборот до $10 млрд

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Казахстана Аскар Мамин провели деловую встречу в городе Туркестан, сообщает пресс-служба главы исполнительной власти соседней республики.

Товарооборот Узбекистана и Казахстана снизился, но есть "большие резервы" >>

В рамках мероприятия премьеры двух государств обсудили планы по расширению и углублению сотрудничества между странами в ближайшие два года. В частности, обсуждены вопросы создания региональной товаропроводящей системы, открытия Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пропускных пунктов.

"По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, руководители правительств приняли участие в церемонии открытия в Туркестане казахстанско-узбекского совместного предприятия по производству текстильных изделий Turkistan Textile. Согласно данным, общая территория швейной фабрики в индустриальной зоне Turkistan достигает 2 га.

Также Мамин и Арипов посетили мавзолей Х.А. Яссауи, культурно-исторический музей "Азрет-Султан" и возложили цветы к памятнику Абая.

Напомним: в начале ноября Казахстан предложил Узбекистану 64 новые товарные позиции, которые он может поставлять на узбекский рынок - это различные трубы, металлопрокат, автомобили, продукция химии и нефтехимии, машиностроения, фармацевтики и пищепрома. Подчеркнуто, что власти обеих республик настроены на "максимальное расширение экономического и торгового сотрудничества".