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Деловой совет Узбекистан - Азербайджан

В Ташкенте откроют представительство бизнес-конфедерации Азербайджана

Пресс-служба ТПП Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201128/15495273/V-Tashkente-otkroyut-predstavitelstvo-biznes-konfederatsii-Azerbaydzhana.html

Азербайджанская сторона выступила с презентациями по бизнес климату и инвестиционным возможностям, а также по экономическому потенциалу Карабаха.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Накануне состоялось первое онлайн-заседание делового совета между предпринимателями Узбекистана и Азербайджана, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Информационная служба Сената РУз
Танзила Нарбаева и президент Азербайджана встретились в Баку

Было предложено активизировать взаимодействие в сфере информационных технологий и реализовать совместные проекты в сфере электронной коммерции и "онлайн платформ" для увеличения товарооборота между странами.

Азербайджанская сторона выступила с презентациями по бизнес климату и инвестиционным возможностям, а также по экономическому потенциалу Карабаха.

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Шла речь о практическом и долгосрочном сотрудничестве, а также об укреплении прямых экономических связей между регионами и крупными городами двух стран. Говорили о наращивании потенциала в сферах туризма и сельского хозяйства.

В ходе заседания Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) и ТПП Узбекистана на территории обеих стран - это поможет расширить инвестиционный и торговый потенциал.

Для справки: По состоянию на январь 2020 года в Узбекистане функционируют 178 предприятий с участием азербайджанского капитала, из них 63 СП и 115 предприятий со 100% иностранным капиталом.

Только за период с января по сентябрь 2020 года товарооборот между странами составил $61,7 млн (+41,9%), в том числе экспорт – $40,7 млн (+24,1%), импорт – $21 млн (+96,1%).

Теги:
Торгово-промышленная палата Узбекистана, деловой совет, Азербайджан, Узбекистан



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