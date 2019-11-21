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Нефтеперерабатывающий завод

Узбекистан и Азербайджан создадут новое нефтегазовое СП

© Sputnik / Евгений Самарин
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Функционал нового совместного предприятия позволит освоить экспортные рынки Европы, а также других стран, не имеющих прямых транспортных коридоров с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Нефтегазовый флагман Узбекистана и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR намерены создать совместное предприятие для осуществления трейдерских операций для поставок углеводородов из Узбекистана в Европу. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

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© Пресс-служба президента
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Представители компании встретились с коллегами азербайджанских SOCAR, SOCAR Trading и компанией Chemtrade. Договоренности о продолжении диалога были достигнуты в ходе визита руководства АО "Узбекнефтегаз" в Баку в октябре.

Функционал нового совместного предприятия позволит освоить экспортные рынки Европы, а также других стран, не имеющих прямых транспортных коридоров с Узбекистаном.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме до 70 млрд кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 млн тонн в год. Компания сегодня экспортирует порядка 15 млрд кубометров газа в Китай, Россию и страны Центральной Азии, а также около 100 тысяч тонн нефтепродуктов в соседние страны.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, АО "Узбекнефтегаз" и подразделение SOCAR - ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ" в мае подписали соглашение об увеличении добычи нефти в Кашкадарье. В тот же день, в рамках 23-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU-2019", компания подписала трехстороннее соглашение с SOCAR и BP, которое предусматривает оценку разведочного потенциала на трех инвестиционных блоках в Устюртском регионе с применением передовых методов и технологий.

Теги:
сотрудничество, Нефть, газ, Азербайджан, Узбекнефтегаз



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