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UzAuto Motors открывает рынок подержанных автомобилей

UzAuto Motors привлекло кредит на 150 млн евро на модернизацию

UzAuto Motors
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201130/15502173/UzAuto-Motors-privleklo-kredit-na-150-mln-evro-na-modernizatsiyu.html

Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов UzAuto Motors, модернизацию и техническое оснащение завода и увеличение оборотных средств.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. UzAuto Motors привлекло кредит у Credit Suisse в размере до 150 миллионов евро на модернизацию производства и пополнение оборотных средств, сообщает в пресс-служба автозавода.

"АО UzAuto Motors и лондонское отделение компании Credit Suisse AG подписали соглашение о международном синдицированном кредите на сумму до 150 миллионов евро", - говорится в информации.

По данным предприятия, полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов UzAuto Motors, модернизацию и техническое оснащение завода и увеличение оборотных средств, а реализация данных инвестиционных проектов позволит UzAuto Motors наладить запуск производства новых моделей General Motors на платформе GEM.

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В пресс-службе добавили, что подписание соглашения стало знаковой сделкой для UzAuto Motors как дебют в международном синдицированном кредитовании.

 

Теги:
Экономика, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан, UzAuto Motors



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