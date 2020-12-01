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Узбекистан впервые отправил груз по процедуре eTIR в Казахстан

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201201/15510026/Uzbekistan-vpervye-otpravil-gruz-po-protsedure-eTIR-v-Kazakhstan.html

Применение цифровой системы позволит странам Центральной Азии упростить процедуры пересечения государственных границ, сократить сроки транспортировки, а также расходы перевозчиков.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Узбекистан и Казахстан впервые осуществили пилотную грузоперевозку с применением процедуры eTIR (electronic TIR), передает сайт Международного союза автомобильного транспорта.

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Из Ташкента направились грузовики с бытовой электротехникой. Во время пересечения границы с Казахстаном таможенные органы обеих стран успешно обработали транзитные гарантии.

Проект по упрощению процедур торговли был реализован под руководством IRU и при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), а также при поддержке таможенных органов и членов IRU в двух республиках — Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ) и Союзе международных автомобильных перевозчиков Казахстана (КазАТО).

"Цифровизация в целях упрощения автомобильных перевозок особенно важна для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, поскольку позволяет развивать сухопутные маршруты для улучшения доступа к морским портам и мировым рынкам", — информируется в сообщении IRU.

Отмечается, что применение системы eTIR позволит странам Центральной Азии упростить процедуры пересечения государственных границ, сократить сроки транспортировки, а также расходы перевозчиков. Кроме того, безбумажный формат позволяет сокращать прямые контакты между водителями и служащими таможенных органов, что позволяет упростить соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба премьер-министра Казахстана
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Для справки: TIR (Transports International Routiers — Международные дорожные перевозки, МДП) — система международных автомобильных перевозок товаров. Она работает на основе Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, основанной в 1975 году. В настоящее время осуществляется переход только на цифровую процедуру МДП.

Теги:
цифровая экономика, Казахстан, Узбекистан, грузоперевозки



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