В Узбекистане обсудили вопросы безопасности пищевых продуктов

Участники высказали предложения по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Узбекистане состоялась международная онлайн-конференция на тему "Актуальные вопросы качества и безопасности пищевых продуктов в стране", организованная Сенатом Олий Мажлиса совместно с Фондом имени Конрада Аденауэра.

В ней приняли участие члены Сената, представители международных организаций, соответствующих министерств и ведомств.

"За последние годы достигнуты положительные результаты по производству продуктов питания. Благодаря рациональному использованию отраслей, чередованию культур, получения 2-3 урожаев в год, сельхозпродукция превышает потребности населения и экспортируется на местные и мировые рынки", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительное влияние на экспортный потенциал оказал запуск предприятий по переработке овощей и фруктов.

В частности, экспорт сельхозпродукции увеличился в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Ежегодно выращивается более 10 миллионов тонн овощей, свыше 17 миллионов тонн другой сельскохозяйственной продукции и 2,5 миллиона тонн мяса. После выхода продукции на мировой рынок, одним из важных вопросов стоит обеспечение качества производимой пищевой продукции, которая должна соответствовать международным требованиям.

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На конференции были заслушаны мнения зарубежных экспертов по систематизации деятельности предприятий по производству, анализу показателей качества и безопасности пищевой продукции, а также совершенствованию правовой базы сферы.

Участники высказали предложения по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.