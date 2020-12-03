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Солнечные панели

Минэнерго ищет инвесторов для строительства ФЭС в ближайшие 10 лет

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201203/15529495/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let.html

К концу 2021 года планируется ввод в эксплуатацию двух фотоэлектрических станций (ФЭС) по 100 МВт каждая.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Узбекистан планирует в течение десяти лет построить в стране солнечные электростанции общей мощностью 5000 МВт, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Совместно с Всемирным банком, АБР и ЕБРР ведомство отбирает инвесторов для реализации проектов. К концу 2021 года планируется ввод в эксплуатацию двух фотоэлектрических станций по 100 МВт каждая.

Министерство энергетики при участии Международной финансовой корпорации (МФК), входящей в группу Всемирного банка, реализует проект Scaling solar по строительству солнечных электростанций на основе программы государственно-частного партнерства. МФК привлечена в качестве ведущего консультанта для оказания помощи в структурировании и проведении тендеров по проектам в области солнечной энергии.

Большая солнечная печь мощностью 1000 кВт НПО Физика-Солнце АН РУз в поселке Солнце, Ташкентской области в Узбекистане.
© Sputnik / Валерий Мельников
Планируется проведение тендера на строительство солнечных электростанций

В 2019 году в Узбекистане при поддержке МФК был проведен первый этап международных тендерных торгов, результаты которых были объявлены 4 октября. Тендер проводился на строительство первой ФЭС мощностью 100 МВт в Навоийской области.

Финансирование данного проекта осуществляется за счет гарантии Международного банка реконструкции и развития, составляющий до 5,1 миллиона долларов, и заемных средств МФК до 41 миллиона долларов. Проект также станет первой гарантийной операцией Всемирного банка в Узбекистане.

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Эмиратской компанией Masdar также будет осуществлено проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 500 МВт в Навоийской области.

Строительные работы ВЭС планируется начать до конца 2021 года с вводом в эксплуатацию первой очереди генерирующих мощностей (до 250 МВт) в апреле 2023-го и всех мощностей - до конца 2024 года.

Теги:
Инвестиции, иностранные инвесторы, Солнечная энергия, солнечная батарея, Минэнерго



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