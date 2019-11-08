В начале октября Masdar выиграла международный тендер на строительство первой солнечной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Компания Masdar из ОАЭ инвестирует до 100 миллионов долларов в строительство первой солнечной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области Узбекистана, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли республики.

"8 ноября в Ташкенте состоялось подписание инвестиционного соглашения между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и компанией Masdar", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзакова, подписание такого соглашения - событие исторического масштаба, которое является свидетельством необратимости реформ и преобразований, начатых под руководством президента республики Шавката Мирзиёева.

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В начале октября Masdar выиграла международный тендер на строительство первой солнечной фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области на условиях государственно-частного партнерства.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана ОАЭ инвестируют $100 млн в строительство солнечной электростанции в Навои

Организатором конкурса, объявленного в феврале, выступила Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка). Заявки на участие в конкурсе подали 23 компании, в том числе из России.

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В ближайшие месяцы ожидается запуск тендерных торгов на базе государственно-частного партнерства еще по двум проектам в сфере солнечной энергетики мощностью до 200 МВт каждый в Самаркандской и Джизакской областях, после чего последует дополнительный раунд на мощность в 500 МВт. В общей сложности энергетический сектор привлечет порядка 1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций.