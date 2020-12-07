Узбекистан и Индия намерены взаимно защищать инвестиции

Страны намерены активизировать торгово-экономические связи через иранский порт Чахбахар, этот вопрос планируется обсудить на первом заседании трехсторонней совместной группы в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Узбекистан и Индия нацелены на многоплановое взаимодействие в сферах здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, легкой промышленности, а также в банковско-финансовом секторе.

Об этом шла речь в рамках 12-го заседания Узбекско-Индийской Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Узбекистан и Индия намерены активизировать торгово-экономические связи через иранский порт Чахбахар, этот вопрос планируется обсудить на первом заседании трехсторонней совместной группы в 2021 году.

Стороны также рассмотрели механизмы ускорения подписания двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"В ходе заседания были достигнуты договоренности об ускоренном начале финансирования 41 проекта в сферах здравоохранения, начального, среднего и высшего образования, реализуемых за счет индийских грантовых средств, и запуске реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры и социальной сферы, софинансируемых Эксимбанком Индии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Власти Узбекистана в рамках сотрудничества с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу намерен привлечь Индию к участию в транспортном коридоре Узбекистан-Туркмения-Иран-Оман.

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Соглашение о создании коридора вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного коридора будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркмению и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.