ИБР профинансирует проекты в Узбекистане на $509 млн

Денежные средства будут направлены на реализацию двух масштабных проектов в сфере медицины и градостроительства.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Совет директоров Исламского банка развития одобрил финансирование двух проектов в Узбекистане на общую сумму $509,2 млн, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Первый инвестпроект стоимостью $200 млн предусматривает усовершенствование инфраструктурных и социальных объектов в Каракалпакстане, а также Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях.

"В рамках проекта намечены строительство и реконструкция 1 161 км систем водоснабжения, 626 км подъездных и внутримассивных дорог, 1 154 км низковольтных линий электропередач, 693 км ирригационно-дренажных сетей, 155 образовательных, медицинских и более 100 других объектов", - отмечают в МИВТ.

Второй инвестпроект на сумму $80 млн предусматривает комплексную модернизацию системы оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями посредством оснащения отечественных клиник современным медицинским оборудованием. Это позволит в будущем наладить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях и повысить качество лечения пациентов. Таким образом, свыше 1,8 млн женщин смогут пройти диагностический скрининг, а 150 тысяч онкобольных – получить качественную медицинскую помощь.

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Напомним: в сентябре ИБР оказал поддержку Узбекистану в борьбе с распространением коронавируса на $2,3 млрд с целью финансирования закупок медицинского оборудования и материалов для профильных клиник. В частности, на эту сумму были приобретены системы централизованного снабжения кислородом для аппаратов ИВЛ.