Узбекистан присоединился к Киотской таможенной конвенции

Среди стран СНГ к международному договору также ранее присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина.

ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении Узбекистана к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999-го).

В соответствии с документом, Узбекистан принимает все положения и главы Киотской конвенции, за исключением главы 3 (Каботажная транспортировка товаров) специального приложения Е (Транзит).

Положения Киотской конвенции разработаны Всемирной таможенной организацией в форме стандартов рекомендательного характера. Среди стран СНГ к конвенции присоединены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина.

Ранее в Сенате отметили, что закон нацелен на стимулирование внешней торговли страны через упрощение таможенного законодательства и процедур Узбекистана согласно положениям Киотской конвенции.

Напомним: документ был одобрен Законодательной палатой Олий Мажлиса 4 декабря и ратифицирован Сенатом 19 декабря.