14:09 22 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Мамонтовский таможенный пост Щелковской таможни

Узбекистан присоединился к Киотской таможенной конвенции

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
Получить короткую ссылку
26340
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201222/15649306/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-Kiotskoy-tamozhennoy-konventsii.html

Среди стран СНГ к международному договору также ранее присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина.

ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении Узбекистана к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999-го). 

В соответствии с документом, Узбекистан принимает все положения и главы Киотской конвенции, за исключением главы 3 (Каботажная транспортировка товаров) специального приложения Е (Транзит).
Флаги Узбекистана и Казахстана
Торгово-промышленная палата Узбекистана
Узбекистан впервые отправил груз по процедуре eTIR в Казахстан

Положения Киотской конвенции разработаны Всемирной таможенной организацией в форме стандартов рекомендательного характера. Среди стран СНГ к конвенции присоединены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан и Украина.

Ранее в Сенате отметили, что закон нацелен на стимулирование внешней торговли страны через упрощение таможенного законодательства и процедур Узбекистана согласно положениям Киотской конвенции.

Напомним: документ был одобрен Законодательной палатой Олий Мажлиса 4 декабря и ратифицирован Сенатом 19 декабря.

Теги:
Таможня, вступление в таможенный союз, Узбекистан, конвенция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год
Джо Байден вколол себе вакцину от COVID в прямом эфире — видео
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться